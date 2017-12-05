ترامب يعرب عن نيته في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. وعباس يرد

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن نيته في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب نحو القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينة “وفا” إن عباس تلقى “اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأميركي.. حيث أطلع الرئيس، على نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس”.

ومن جهتها علقت الولايات المتحدة الأمريكية أن إعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني مسألة وقت فقط.

وفي رد للرئيس الفلسطين الذي اعتبر أن سعي الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس “خطوة مرفوضة”.

مضيفا أنّ هذه الخطوة لها تداعيات خطيرة، وذلك بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن عباس حذر من خطورة تداعيات مثل هذا القرار على عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتابع أبو ردينة:”سيواصل الرئيس اتصالاته مع قادة وزعماء العالم من أجل الحيلولة دون اتخاذ مثل هذه الخطوة المرفوضة وغير المقبولة”.