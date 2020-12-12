ترامب يعلن إعتماد لقاح فايزر وبداية التطعيم: كورونا سينتهي هنا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إعتماد لقاح شركة فايزر المضاد لكورونا، مؤكدا أنه سيكون مجانيا لجميع الأميركيين.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ترخيصا لإستخدام اللقاح في الولايات المتحدة.

وقال ترامب في فيديو نشره على تويتر إن الولايات المتحدة حققت معجزة طبية، واصفا التوصل إلى اللقاح بأنه واحد من أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ.

وكشف الرئيس الأميركي أن الجرعة الأولى من اللقاح سيتم إعطاؤها خلال 24 ساعة.

وأشار إلى إن حكام الولايات سيقررون من يستفيدون أولا من هذا اللقاح.

واختتم ترامب بالقول إن فيروس كورونا “انطلق من الصين لكنه سينتهي هنا في الولايات المتحدة”.

وطمأن ترامب، الأميركيين بأن اللقاح آمن وأن الخبراء درسوا نتائج التجارب وجاءت موافقة لمعايير السلامة.