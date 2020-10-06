ترامب يعود إلى البيت الأبيض “بدون كمامة” ويدعو الأمريكيين إلى الخروج!

بعد قضائه 4 أيام في المستشفى للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين إلى البيت الأبيض.

وفور وصوله إلى شرفة البيت الأبيض، نزع ترامب الكمامة الطبية ورفع إبهاميه علامة على النصر وأدى التحية العسكرية.

ووجه دونالد ترامب، دعوة إلى الأمريكيين للخروج لكن مع توخّي الحذر.

وأورد ترامب: “لا تدعوه يسيطر على حياتكم، اخرجوا، توخّوا الحذر”.

ووعد الرئيس الجمهوري، الساعي للفوز بولاية ثانية، باستئناف حملته الانتخابية قريبا.

وفي ما خص إصابته شخصياً بالفيروس، لفت الرئيس إلى أنه ربما اكتسب مناعة ضد الفيروس.

لكن الفريق الطبي أكد أن خروج ترامب من المستشفى لا يعني العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأوضح طبيب الرئيس شون كونلي أنه متفائل بحذر، مشيرا الى أن الأطباء لا يمكنهم أن يؤكدوا أنهم مرتاحون تماما للوضع قبل أسبوع.