ترامب يقترح تسليح الأساتذة في المدارس

أفادت وسائل إعلام، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تسليح الأساتذة في المدارس لتفادي وقوع مجازر داخل المدارس

كتلك التي وقعت في ثانوية فلوريدا الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، أنّ ترامب أبدى دعمه لتسليح معلمي المدارس خلال اجتماع بالبيت الأبيض أمس الأربعاء، مع طلاب نجو من حادثة إطلاق النار.

وكشف ترامب، أنّ الفكرة ستثير جدل وقال لوكان لدينا معلم يجيد استخدام الأسلحة النارية لتمكن من إنهاء الهجوم سريعا.

للإشارة، أقدم طالب على إطلاق النار داخل ثانوية في فلوريدا ما تسبب في مقتل 17 شخصا.