ترامب ينتقل إلى مستشفى عسكري للعلاج من كورونا

انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المستشفى، مساء أمس الجمعة، أين سيقضي فترة قصيرة هناك، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغادر الرئيس الأميركي، البيت الأبيض، دون أيّ مساعدة، وقد شوهد يضع كمامة خلاله توجّهه نحو المروحيّة التي نقلته إلى مستشفى بضاحية واشنطن لتلقّي العلاج.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيس لا يزال بمعنويات جيدة، ويعاني من أعراض طفيفة، ويعمل على مدار اليوم”.

وأعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، إن دونالد ترامب سيقضي الأيام المقبلة في مستشفى عسكري لتلقي العلاج من فيروس كورونا، لكنه سيواصل العمل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضافت ذات المتحدثة: “بدافع توخي أقصى درجات الحذر، وبتوصية من طبيبه وخبراء طبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في مركز والتر ريد في الأيام القليلة القادمة”.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن ترامب “74 عاما” يعاني من حمى خفيفة.