ترامب ينفي تفعيل بلاده لهجمات إلكترونية ضد روسيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد فعّلت هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

وهذا ردا منه على صحة تقارير نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”.

حيث كتب ترامب على “تويتر”: “هل تقتنعون، أن الفاشلين من صحيفة نيويورك تايمز قاموا بإعداد تقرير مفاده أن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات السيبرانية على روسيا؟”.

“هذا في الواقع خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة عظيمة، بمحاولة يائسة لكتابة قضية، أي قصة، سيئة لبلدنا.. إلى جانب الكذب!، وهذا غير صحيح”.

وأضاف ترامب: ” هؤلاء جبناء حقيقيون ولا شك في أنهم أعداء الشعب”.

وكان ترامب قد جدد هجومه على وسائل الإعلام الكبرى، معتبرا أنها تفتقد إلى المصداقية.

وهذا بعد أن نشر تغريدة على “تويتر”، أمس السبت، قال فيها “أن جميع وسائل الإعلام الفاسدة أصبحت خارج السيطرة”.

مضيفا: “وسائل الإعلام الكبرى تمتلك صفر مصداقية، وهم خاسرون بصورة كاملة”.

وتابع: “المشكلة هي، إذا لم ترد، يعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، لذلك سوف نرد”

كما توعد ترامب، بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن إدارة الأمريكية والبيت الأبيض.