ترامب ينوي بيع “ناسا”

تعتزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف تمويل المحطة الفضائية الدولية “ناسا” بحلول عام 2024 حسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

وقال التقرير، إن الإدارة لا تعتزم كف يدها بشكل كامل عن المحطة الدولية، ولكنها تعمل على خطة انتقالية قد تنتهي بخصخصتها.

وتمثل ميزانية ناسا 1% تقريبًا من الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة منذ أوائل ستينيات القرن الماضي.

لكنها ارتفعت ارتفاعًا حادًا لتصل إلى 4.41% في 1966 على خلفية برنامج أبولو.

ومنذ 2012، تقدر ميزانية ناسا بحوالي 0.48% من الميزانية الفيدرالية.