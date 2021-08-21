ترامب يهاجم بايدن بسبب طالبان

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يجب على الرئيس الحالي، جو بايدن. الاعتذار أمام الأمريكيين عن طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وجاء فى البيان الصادر عن ترامب والذي نشر مساء أمس الجمعة “على جو بايدن أن يعتذر أمام أمريكا. عن سماحه بانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد قبل مغادرة المدنيين. وكذلك عن أنه سماحه بوقوع المعدات العسكرية بقيمة 85 مليار دولار في أيدي طالبان”.

وأضاف “لو جرى هذا الأمر في ظل إدارتي لما أصبح انسحاب القوات الأمريكية بمثابة كارثة.