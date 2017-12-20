ترامب يهدد بقطع المساعدات المالية عن معارضي قراره بشأن القدس

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستوافق على مشروع القرار المعارض لقراره،

والذي يقضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خلال التصويت في الجمعية العامة، الخميس.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “إنهم يتلقون مئات الملايين من الدولارات ومن ثمة يصوتون ضدنا.

حسنا، سنقوم بمراقبة تلك الأصوات، فليصوتوا ضدنا، ونحن سنوفر الكثير، هذا لا يهمنا”.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد توعدت في وقت سابق اليوم معارضي واشنطن في موقفها من القدس،

بتسجيل أسمائهم خلال التصويت في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.