ترامب يهدد روسيا

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة إذا لم توقف حربها في أوكرانيا.

وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من روسيا التوصل إلى “اتفاق” لإنهاء الحرب في أوكرانيا. تحت طائلة فرض الولايات المتحدة عقوبات ورسوم جمركية جديدة.

وقال ترامب “إذا لم نتوصل إلى اتفاق، وبسرعة، فلن يكون أمامي خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب. والرسوم الجمركية والعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة”.

وأضاف “لقد حان الوقت لإبرام صفقة. لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح”.