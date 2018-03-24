ترامب يوقع قانون الميزانية للعام 2018 بقيمة 1.3 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون الميزانية للعام 2018 بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي أجراه الجمعة سبب تخليه عن فكرة استخدام الفيتو بالقول.

إنه راض عن تضمين قانون الميزانية الجديدة أكبر زيادة في النفقات العسكرية خلال السنوات الـ15 الماضية.

وينص القانون على تخصيص 80 مليار دولار إضافية للميزانية العسكرية لتبلغ 700 مليار دولار.

وقال ترامب إنه لن يوقع أبدا مرة أخرى على ميزانية كهذه، مشيرا إلى أنها تتضمن الكثير من الأشياء التي لست راضيا عنها.

لكنه أكد أن زيادة الإنفاق العسكري يفوق الثغرات الباقية للوثيقة.

وخصصت الميزانية 250 مليون دولار لمواجهة “تأثير روسيا”، إضافة إلى 200 مليون كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.

ونتيجة تنازلات اضطر لتقديمها معسكرا الجمهوريين والديموقراطيين من أجل إقرار قانون الموازنة.

لم تدرج في الميزانية تكاليف إصلاح قانون الهجرة.

وتحديدا تعديل برنامج “داكا” لحماية المهاجرين الذين نقلوا إلى الولايات المتحدة تحت السن القانونية وبصورة غير شرعية.

كما تخلى الجمهوريون عن إدراج نفقات بناء الجدار الفاصل الجديد على الحدود مع المكسيك قدرها 25 مليارا.

ويسمح قانون الموازنة لترامب بإنفاق مليار وستمئة ألف دولار على تمديد الحواجز الموجودة واستبدال المرافق المتقادمة وزيادة كوادر حرس الحدود.

باستثناء الموظفين المسؤولين عن ترحيل المهاجرين.