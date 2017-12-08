ترامب يُبرّر قراره بشأن القدس المحتلّة

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إنّ قرار اعترافه بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني، جاء تنفيذا لوعوده التي قطعها خلال حملته الانتخابية.

وهذا ليس بجديد إنما أنه قال وفعَل.

عبر صفحته في “تويتر” كتب ترامب: “لقد نفذت وعدي الذي قطعته خلال حملتي الانتخابية لا أكثر!”.

إضافة إلى التغريدة التي برر بها قراره قدم تسجيل لأسلافه من رؤساء الولايات المتحدة بيل كلينتون، وجورج بوش الإبن، وباراك أوباما.

وهم يقدمون الوعود في انتخاباتهم، التي تخلفوا عن تنفيذها بعد وصولهم إلى السلطة.

وكان ترامب أعلن الأربعاء المنصرم اعترافه بالقدس المحتل عاصمة لإسرائيل.

كما وقّع على قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، وهذا ما أثار موجة عارمة من الغضب العربي والدولي.