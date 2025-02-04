ترامب: الفلسطينيون لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة

صرح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم، بأن الفلسطينيين لا يمتلكون خيارا بديلا عن مغادرة قطاع غزة.

وأكد ترامب عن رغبته برؤية الأردن ومصر تستقبلان سكان القطاع. وقال بهذا الخصوص: “أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة، لا بديل أمام سكان قطاع غزة إلا مغادرته”.

وإاعتبر ترامب أن الفلسطينيين سيودون بشدة مغادرة قطاع غزة المحاصر للعيش في أي مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة. كما “أظن أنهم سيكونون سعداء للغاية بذلك”. يضيف ترامب.

نافيا، من جهة أخرى، أنه دعم سياسة الاستيطان وقال إنه “لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في القطاع الفلسطيني”. مضيفاً أنه يرغب في أن تستقبل مصر والأردن نازحين فلسطنيين من غزة.

وكان ترامب أثار استياء دولياً عارما، حين اقترح “تنظيف” قطاع غزة ونقل سكانه إلى أماكن “أكثر أمانا”. مثل مصر أو الأردن اللذين سارعا إلى رفض اقتراح الرئيس الأميركي.