ترامب يأمر بنشر أكثر من ألف وثيقة سرية حول اغتيال الرئيس الأسبق كينيدي

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أكثر من ألف وثيقة سرية تتعلق بالتحقيقات في اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي، سنة 1963.

وكان ترامب وقع أمرا تنفيذيا بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي وشقيقه روبرت ومارتن لوثر كينغ الابن.

وقال ترامب أمام الصحفيين، أثناء زيارته لمركز كينيدي في واشنطن: “انتظر الناس هذا لعقود.. سيكون الأمر شيقا جدا”.

وتعهد ترامب، خلال حملة إعادة انتخابه، بنشر آخر دفعات الوثائق التي لا تزال سرية والمتعلقة باغتيال جون كينيدي.

وتتجاوز الوثائق السرية المنشورة 1120 وثيقة، إلى جانب صور، بعضها تخص التحقيقات في اغتيال كينيدي.

كما أن البعض الآخر من الوثائق يتعلق بمراسلات سرية مؤرخة قبل اغتياله.

وتم نشر هذه الوثائق السرية حول التحقيقات منذ لحظات من طرف موقع الأرشيف الرسمي الأمريكي