ترامب يعلن رسميا التوصل لصفقة تبادل الأسرى في غزة

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تغريدة عبر منصة Truth Social حول التوصل لصفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة في فلسطين.

وكتب دونالد ترامب: “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط. سيتم إطلاق سراحهم قريبًا.. شكرًا لكم!”

ونقلاً عن شبكة “الجزيرة”، سلّمت حماس للوسطاء موقفها من اتفاق إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف المصدر ذاته أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ذكر بأن الاتفاق وشيك.

وقال بلينكن بهذا الخصوص “نحن على وشك التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، وقد يتحقق ذلك خلال الساعات المقبلة”.. “لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق إلى حين استكمال كل شيء”.

وأكدت “الجزيرة نت” أن وفداً من حماس برئاسة خليل الحية، سلّم الموافقة للوسطاء (قطر ومصر).