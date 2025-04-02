ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سلسلة من الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على الواردات إلى بلده من دول العالم.

وأكد ترامب أن هذ الرسوم سيتم فرضها على الدول التي “لا تعامل أمريكا بإنصاف”. مضيفاً “سنحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيّء”.

وكشف ترامب أنه سيفرض على دول الاتحاد الأوروبي رسوما بـ 20 بالمئة. وسيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة يوم غد الخميس.

كما سيتم فرض رسوم أخرى بنسبة 26 بالمئة على الهند، حسب ما كشفه الرئيس الأمريكي الذي برر ذلك بقوله: “لأنها لا تعامل بلده بإنصاف”.

وفي تصريحاته، أكد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان.

وشدّد ترامب على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية هي من نصيب بريطانيا بـ 10 بالمئة.

وفرض ترامب على الدول العربية رسوماً جمركية جاءت كما يلي:

سوريا41%

العراق 39%

ليبيا 31%

الجزائر 30%

تونس 28%

الأردن 20%

بينما فرض رسوما بنسبة 10% على كل من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، البحرين، والمغرب.

وأوضح ترامب أن العجز التجاري في الاقتصاد الأمريكي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي.