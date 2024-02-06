تراوري: “سعيد بالالتحاق بأكثر الأندية الجزائرية تتويجا”

أعرب الوافد الجديد على تشكيلة شبيبة القبائل، المالي مامادو تراوري، عن سعادته الكبيرة بحمل ألوان النادي الأكثر تتويجا في الجزائر.

وقال تراوري الذي التحق بالشبيبة في الميركاتو الشتوي، بعقد إلى صيف 2026: “سعيد بالالتحاق بشبيبة القبائل، الفريق الأكثر تتويجا في الجزائر فخور بالتواجد هنا.”

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للنادي، قدم تراوري. الذي ينشط في منصب صانع ألعاب نفسه لجمهور الشبيبة، مبرزا بأنه لعب في منتخب أواسط مالي الذي توج معه باللقب الإفريقي بالنيجر. وفئة أقل من 23 سنة وأيضا “الشان” مع المنتخب المحلي.

كما أوضح المستقدم الجديد. بأن العديد من اللاعبين الماليين مروا على شبيبة القبائل. في صورة ديمبا وإدريسا ودابوا، مضيفا: “أتمنى أن أبصم على مشوار جيد وتقديم أفضل ما لدي”.

وفي الأخير وجه صاحب الـ 24 ربيعا، رسالة إلى جمهور شبيبة القبائل، قال فيها: “أقول للأنصار كونوا دائما معنا وسنقدم كل شيء من أجل إرضائكم.”