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تربية.. الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم اليوم

بقلم ع.ع
تربية.. الموظفون الإداريون يستأنفون عملهم اليوم
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يستأنف اليوم الأحد، الموظفون الإداريون والتربويون عملهم للسنة الدراسية 2023-2024 ، فيما يلتحق الأساتذة بمناصبهم يوم الـ 03 سبتمبر.

وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت في وقت سابق عن تاريخ إلتحاق الموظفون الإداريون والتربيون بالمؤسسات التربوية.
حيث جاء في بيان الوزارة “تعلن وزارة التربية الوطنية أن تاريخ استئناف العمل للسنة الدراسية 2023-2024 ، حدد لجميع المناطق كالآتي:

– بالنسبة للموظفين الإداريين : يوم الأحد 27 أوت 2023 صباحا

– بالنسبة لموظفي التعليم (الأساتذة) : يوم الأحد 03 سبتمبر 2023 صباحا”.

وجاء في ختام بياان الوزارة “وإذ تحيي وزارة التربية الوطنية كل منتسبي القطاع، تتمنى للجميع عودة موفقة وتهيب بهم للتحضير الجيد لضمان دخول مدرسي ناجح”.

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