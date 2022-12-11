تربية: هذا موعد تسليم كشوف النقاط

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بتسليم كشوف النقاط للتلاميذ يوم 22 ديسمبر، المصادف لأول يوم عطلة، وحذرت المؤسسات من عملية تأخير تسليم كشوف النقاط كما حدث السنة الماضية.

كما أكدت الوزارة على ضرورة إعلام التلاميذ بالنقاط التي تحصلوا عليها في كل مادة ،عقب التصحيح الذي أكدت الوزارة أن يكون جماعي، كي يتمكن التلميذ من معرفة أّخطائه ومحاولة تفاديها في الإختبارات القادمة.

من جهة أخرى إقترحت الوزارة مجموعة من النقاط، خاصة بالأقسام النهائية مع بداية الفصل الثاني، من بينها تدريب التلاميذ على حل أسئلة الامتحانات السابقة. وكذا القيام بعمليات تحسيس واسعة لتحذير التلاميذ من الغش في الامتحان والنتائج المترتبة على ذلك، إضافة إلى استغلال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم عن بعد، من خلال الدروس التي يقدمها.

ومن المقترحات أيضا، تلقين التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا كيفية اختيار المواضيع المقترحة يوم الامتحان وكذا كيفية استغلال الوقت وعدم تضييعه.

وأكدت وزارة التربية أن هذه الاقتراحات من شأنها أن تضمن استمرار تمدرس التلاميذ، خاصة في الأقسام النهائية. حيث أن التلاميذ في هذا المستوى يكون الكثير منهم قد غادروا مقاعد الدراسة بداية شهر أفريل، حيث تخوفت الوزارة من انتشار الظاهرة.