ترجي مستغانم يستنكر الظلم التحكيمي

اشتكت إدارة ترجي مستغانم من الظلم التحكيمي، الذي تعرض له فريقها أمس الجمعة، بملعب 8 ماي بسطيف، بمناسبة مواجهة الوفاق المحلي، برسم الجولة الـ 5 من البطولة.

ونشرت إدارة الترجي، بيان استنكاري، اليوم السبت، نددت من خلاله بالظلم الذي عاشه الفريق في لقاء أمس، من طرف الحكم عوينة رفيق، المقبل - حسبها على حمل الشارة الدولية-، وأرفقته بفيديو الإعلان عن ضربة جزاء، مشكوك في صحتها.

مبرزة بأن عوينة، كان بأدائه طرفا في خسارة فريقها: “في سلوك تعتبره الإدارة المستغانمية. غير مفهوم وغير مُبرر إلاّ لغايةٍ ما.”

وأضافت: “وهذا بتصفيره لضربتي جزاء في كل شوط. خاصة الضربة الثانية التّي ذبح بها فريقنا والتّي جرت أحداثها ببضعة أمتار أمام أعينه !”.