ترسيم يوم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم يوم 18 جانفي من كل سنة “يوما وطنيا للبلدية”.

وذلك إحياء ليوم 18 جانفي من سنة 1967 تاريخ صدور أول قانون للبلدية.

وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن يتم الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية.

تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومختلف الشركاء.

ويكون الاحتفال بهذا اليوم عبر جميع بلديات الوطن من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة.

وكذا من خلال تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية.

ويضبط محتوى وكيفيات الاحتفال باليوم الوطني للبلدية من قبل الوزير المكلف بالجماعات الاقليمية .