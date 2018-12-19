ترقية آلية لكل شرطي حمل نفس الرتبة لـ10 سنوات

شرط أن لا يكون قد أعد ضده ملف تأديبي مدعم بدلائل

لجنة خاصة تقوم بدراسة كل الملفات ومعالجتها حالة بحالة

سيتم ترقية كل عناصر الشرطة الذين حملوا نفس الرتبة لمدة 10 سنوات بشكل آلي، وذلك شرط أن لا يكونوا قد حصلوا على أية ترقية طوال هذه المدة، وذلك بأمر من المدير العام للأمن الوطني، مصطفى لهبيري.

كشف مصدر مسؤول لـ«النهار»، أن المدير العام للأمن الوطني، مصطفى لهبيري، أمر منذ أيام بتشكيل لجنة خاصة من أجل معالجة ودراسة كل ملفات مستخدمي الشرطة الذين يحملون نفس الرتبة على مدار 10 سنوات ماضية من دون حصولهم على أية ترقية، ليدخلوا بذلك في خانة «المنسيين».

وتأتي التعليمات التي أمر بها المدير العام للأمن الوطني من أجل العمل على ترقية كل عناصر الشرطة من أعوان وإطارات شغلوا نفس المنصب على مدار سنوات طوال من دون الحصول على ترقية تذكر. وأمر المدير العام للأمن الوطني بتشكيل لجنة رفيعة المستوى من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني من أجل معالجة كل الملفات المطروحة على مستوى 48 ولاية، على أن تكون عملية المعالجة حالة بحالة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.

ومن بين الشروط التي ستركز عليها اللجنة التي ستقوم بمعالجة الملفات، عدم وجود ملف تأديبي ضد الشرطي الذي يرغب في الحصول على ترقية وبقي في نفس الرتبة لمدة تقدر بـ 10 سنوات أو تجاوزها.

وسيتم خلال المرحلة التي تتم فيها معالجة الملفات الموجودة على مستوى مختلف مصالح أمن الولايات، ترقية العناصر الذين تحصلت ملفاتهم على الموافقة النهائية من قبل اللجنة إلى الرتبة التي يستحقونها.

بالمقابل، استفاد حوالي 6 آلاف عنصر من رجال الشرطة من ترقيات إلى مختلف الرتب، خلال الأشهر الماضية، كما أقر مؤخرا المدير العام للأمن الوطني حركة تحويلات كبيرة وسط رؤساء الأمن الولائيين بلغت 19 رئيس أمن ولاية، في انتظار أن توافق عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام المقبلة.