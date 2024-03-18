ترقية الأساتذة الجامعيين: نحو تأجيل تطبيق شبكة التقييم الجديدة

اجتمع ممثلو الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء هام.

وحسب بيان للإتحادية، تم التطرق خلال الإجتماع، إلى جملة من الملفات الجوهرية محل اهتمام وانشغال الأساتذة والباحثين الخاصة بمسارهم المهني والاجتماعي.

وكشفت الاتحادية، من خلال البيان، بأنه سيتم فتح نقاش معمق حول موضوع شبكة تقييم الترقية إلى رتبة أستاذ الخاصة بالدورة 51 الذي سيأخذ بدون شك وقتا طويلا. من أجل شبكة ثابتة مستقرة ترتقي إلى مستوى تطلعات وإمكانيات الأساتذة الباحثين. مع مراعاة معايير الجودة وتشجيع البحث النوعي.

وطالب ممثلو الاتحادية تأجيل تطبيق شبكة التقييم الجديدة والإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها في الدورات السابقة. وهنا كان تجاوب الوزير إيجابيا.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع بالتفصيل إلى جملة من المسائل التي تندرج ضمن المطالب التقليدية للاتحادية التي ترافع عنها من منطلق ما ترصده عبر كافة فروعها النقابية عبر المؤسسات الجامعية والبحثية في البلاد.

حيث دار النقاش بين أعضاء الاتحادية والوزير وإطارات الوزارة حول الملفات المهنية والاجتماعية الراهنة التالية:

السكن:

مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن الترقوي المدعم (LPA). ورفع التجميد عن المشاريع المجمدة وتوثيق الضمان أو الحماية لفائدة المستفيدين وذويهم من السكنات الوظيفية في حالة الوفاة او التقاعد والتنازل عنها.

الخدمات الاجتماعية:

تم الاتفاق على فتح ورشات لإعادة النظر في كيفية تسييرها وعملها.

علاقات العمل:

تم التنبيه إلى تغييب ثقافة الحوار على مستوى بعض المؤسسات الجامعية والبحثية التي تمت الإشارة إليها خلال الاجتماع.

المجلات العلمية:

تم الاتفاق مع الوزير على فتح المجال لترقية المجلات المصنفة وغير المصنفة.

كما تم التطرق إلى موضوع التحفيزات المالية، لشاغلي بعض المسؤوليات العلمية والبحثية (رئيس تحرير المجلة، مساعد رئيس التحرير، المحكم، مدير المخبر رئيس فرقة البحث عضو مخبر البحث.

ووافق الوزير على تمديد فترة استهلاك منح تحسين المستوى القصيرة المدى بالخارج للأساتذة والباحثين.

أمّا بالنسبة لفئة الباحثين الدائمين، إضافة لما سبق، تم التطرق إلى القانون الأساسي بتفاصيله. وميزانية تسيير المؤسسات وكذلك اللجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم.

حيث وافق الوزير على فتح دورتين سنويتين لتأهيل الباحثين. كما أسدى تعليمات للمشرف على المنصة الخاصة بالتأهيل الجامعي للباحثين. لمراعاة مشكل عدم ظهور أسماء بعض الباحثين وأسباب الرفض.

وفي الختام ، ثمنت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة وتفتحها على ما تطرحه الاتحادية من انشغالات واقتراحات مبنية.

كما توجهت بعبارات الشكر والتقدير إلى الوزير على ما أبانه من حرص في تناول انشغالات الأسرة الجامعية. وتشيد بمساعيه في هذا الشأن فضلا عن جهود تطوير القطاع الذي عرف ديناميكية واضحة لترقية الجامعة.