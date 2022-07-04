ترقية الفريق السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول

تم اليوم الاثنين، ترقية الفريق سعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول، من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ قليل إلى قصر الشعب بالعاصمة، للإشراف على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون. يصل إلى قصر الشعب بالعاصمة، للإشراف على مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي”.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية ببهو قصر الشعب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، وقائد الحرس الجمهوري، الفريق الأول بن علي بن علي.

وتحتفل الجزائر، غدا الثلاثاء الموافق لـ5 جويلية 2022، بالذكرى الستين لعيد الإستقلال. وتقام بهذه المناسبة، العديد من الاحتفالات والنشاطات الرسمية والعروض العسكرية.

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