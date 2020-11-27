ترقية مساعدي التربية الرئيسيين إلى مشرفي تربية 

الإجراء يخصّ المتحصلين على شهادات جامعية تطبيقية أو ما يعادلها

آخر أجل لإيداع الملفات بتاريخ 2 ديسمبر المقبل

باشرت مديريات التربية عبر ولايات الوطن، في استقبال ملفات الترقية على أساس الشهادات لبعض أسلاك التعليم، وحددت يوم 2 ديسمبر المقبل كآخر أجل، حيث فتحت وزارة التربية مسابقة تأهيل إلى رتب أعلى في سلك مساعدي التربية الرئيسيين.

وتدخل المسابقة في إطار الترقية على أساس الشهادات بالنسبة للذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم. وحسب مراسلة وزارة التربية التي تحمل رقم 2016 والموجهة إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن، فإنها تأمر بضرورة العمل لترقية سلك مساعدي التربية من صنف مساعد تربية رئيسي في الصنف 8 إلى رتبة مشرف تربية مصنف في الصنف 10، والذين حازوا على شهادات تتناسب مع المنصب الجديد، على غرار شهادة تقني سام أو الشهادة الجامعية التطبيقية أو ما يعادلهما، حسب ما يقتضيه القانون الخاص لقطاع التربية رقم 240 / 12 في مادته 85، المتضمنة إدماج كل مساعد رئيسي تحصل على الشهادة الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها بعد التوظيف إلى رتبة مشرف تربية بصفة تلقائية، غير أن هذه المادة ظلّت مجمدة منذ صدور القانون الأساسي في 2 جوان 2012 إلى غاية 2016 ، أين تم الإفراج عن هذه الترقية والعمل بها كل سنة، والمتعلقة بالترقية على أساس الشهادة إلى رتبة أعلى، قصد الاستجابة إلى طلبات بعض الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات ومؤهل يسمح لهم بالترقية إلى رتب أعلى، طبقا لأحكام القانون الخاص لقطاع التربية، وهذا تشجيعا للموظفين على التكوين خلال مسارهم المهني.

من جهة أخرى، طالبت المراسلة من مديري التربية، دعوة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، إلى تأكيد مشاركتهم كتابيا من خلال تقديم طلبات كاملة، تسلم دفعة واحدة إلى مصلحة المستخدمين قبل 2 ديسمبر 2020 كآخر أجل، على أن يحتوي الملف على طلب خطي للمشاركة، وملء استمارة المعلومات وبطاقة التقييم حسب النموذج المطلوب وتأكيد المشاركة، نسخة من قرار التربص، وقرار الترسيم والإدماج وإعادة الترتيب في الرتبة الحالية، ونسخة من المؤهل العلمي المتحصل عليه ونسخة من الشهادة المطلوبة لهذه الترقية، كالشهادة الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها أو شهادة تقني سام، على أن يتم إدماج هؤلاء حسب المناصب المالية المتوفرة في كل ولاية بعنوان السنة المالية 2020، وفي حالة وجود عدد الطلبات أكثر من عدد المناصب المالية، سيتم الاعتماد على أساس التسجيل على قوائم التأهيل ويتم ترتيب المشاركين حسب عدد النقاط المتصل عليها، ومن ثم ترقيتهم حسب درجة الاستحقاق لتحديد الموظفين المؤهلين، ويتحصل المستفيدون من هذه الترقية من زيادات في أجرتهم الشهرية تتراوح بين 4000 و 7000 دج حسب الدرجة والأقدمية.