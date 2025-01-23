ترقية استثنائية.. جديد القانون الأساسي لموظفي التربية

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 4 صدور مرسوم تنفيذي للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية.

وخص المرسوم التنفيذي رقم 25-54، كل من موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. وكذا المخابر وموظفي التغذية المدرسية وموظفو المصالح الاقتصادية. بالإضافة إلى موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وموظفي التفتيش.

وبموجب هذا القانون، يمكن أن يستفيد موظفو التعليم، بصفة استثنائية، ومرة واحدة خلال مسارهم المهني، من الترقية في الرتبة، أوالترقية بدرجة أودرجتين، أوالتخفيض في المدة المطلوبة للترقية في الرتبة،

وأكد هذا القانون أن هذه الترقية الاستثنائية تكون نظير مجهود استثنائي، أو أعمال متميزة ونوعية، تتعلق بالتدريس أو النتائج المدرسية، أو الحصول على نتائج في منافسات علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية ذات طابع وطني أو دولي.

ومن خلال هذا المرسوم، يستفيد الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات.

كما يستفيد موظفو التعليم المرتّبون في الدرجة 10 من تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي مع مراعاة الحجم الساعي المخصص للمادة. وكذا من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب قصد تعميق المعارف أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية الوطنية.

ويمنح هذا القانون إمكانية استفادة موظفي التعليم من عطلة تسمى “التحرّك المهني” مدفوعة الراتب، قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم، أوالتحضير لتغيير نشاطهم داخل القطاع.

كما تمنح هذه العطلة لموظفي التعليم، مرة واحدة خلال مسارهم المهني، ولمدة أقصاها سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

أما بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبة أستاذ مميز في الأطوار الثلاثة الذين يمارسون وظيفتهم بهذه الصفة لمدة 5 سنوات دون انقطاع، يتيح لهم هذا القانون إمكانية الاستفادة من عطلة علمية مدتها سنة واحدة، لتمكينهم من تجديد معارفهم.