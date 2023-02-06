تركيا.. أردوغان يعلن حدادا وطنيا علي ضحايا الزلزال لمدة 7 أيام

أعلن رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، حدادا وطنيا 7 أيام في تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وللاشارة، ارتفع عدد قتلى هذا الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم الاثنين, إلى 1541 شخصا, و9733 مصابا.

وكانت حصيلة سابقة للزلزال الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش بجنوب شرق تركيا, وبلغت قوته 7.8 درجة على سلم ريشتر, جنوب شرق تركيا, ووصف بأنه “الاعنف” في تاريخ البلاد, قد أشارت الى مقتل 1498 شخصا و اصابة 8533 آخر بجروح على الأقل, بحسب معطيات مسؤول في إدارة الكوارث والطوارئ العامة التركية.