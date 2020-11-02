تركيا: إرتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 81 قتيلا

كشف مسؤولون أتراك، أن جهود الإنقاذ في ثماني بنايات بمدينة إزمير بغرب تركيا إستؤنفت اليوم الإثنين.

وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الزلزال القوي الذي هز منطقة بحر إيجه يوم الجمعة إلى 81 قتيل.

وقالت السلطات التركية إن 79 قتلوا جميعهم في إزمير في حين لقي شابان حتفهما على جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أن السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء للمتضررين.

وأضافت الإدارة أن 962 شخصا أصيبوا في الزلزال، وأكثر من 740 متضررا خرجوا من المستشفيات حتى الآن.

وقال معهد أبحاث الزلازل ومرصد قنديلي في إسطنبول أن الزلزال، بلغت قوته 6.9 درجات، ضرب يوم الجمعة في بحر إيجه شمال شرق جزيرة ساموس.