تركيا.. إعلان هام للجالية الجزائرية

دعت القنصلية الجزائرية العامة باسطنبول، كافة أبناء الجالية المقيمة بتركيا وكذا الوافدين إليها للتأكد اصطحاب وثائق هوياتهم. والتي تتمثل في بطاقة الإقامة التركية أو جواز السفر خلال مختلف تنقلاتهم داخل التراب التركي.

كما وضعت القنصلية أرقام الهاتف تحت تصرف الجالية من أجل الحصول على معلومات إضافية.

الهاتف: 16 021235695 (0090)

(0090) 0212 356 95 17

(0090) 0212 356 95 18

الفاكس: 15 021235695 (0090)

البريد الإلكتروني: [email protected]