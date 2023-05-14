تركيا.. إغلاق صناديق الإقتراع وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت محطات الإقتراع في تركيا، مساء اليوم الأحد، أبوابها بعد يوم طويل من التصويت الذي شهد إقبالا كبيرا. وعلى الفور بدأت عملية فرز الأصوات. في الإنتخابات التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة مساء بتوقيت غرينتش).

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أن “عملية التصويت تمت من دون ورود أي مشاكل”.

من جهتها أغلقت بعض المراكز أبوابها أمام القادمين، لكنها أبقت التصويت متاحا لمن تمكنوا من الدخول في اللحظات الأخيرة. كما أن رجال الأمن منعوا الأشخاص من الدخول إلى المراكز بعد حلول الساعة الخامسة مساءً، وهو موعد انتهاء التصويت. ويتكرر هذا الأمر في مناطق متعددة من تركيا، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير عملية فرز الأصوات.

ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور تباعا في تركيا، خلال ساعة من إغلاق الصناديق.

من جهته قال الرئيس التركي ومرشح “تحالف الشعب”، رجب طيب أردوغان، في أول تصريح له بعد انتهاء التصويت: “تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا”. وأضاف: “حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. إستمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية”.

وأدلى الرئيس التركي الحالي والمرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان بصوته في الإنتخابات التركية في مركز اقتراع في إسطنبول. بينما أدلى منافسه كمال كيليتشدار أوغلوا بصوته في مدينة أنقرة. وذلك بعد أن فتحت صناديق الإقتراع في تركيا أبوابها صباحا اليوم الأحد.

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