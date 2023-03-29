تركيا.. إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على الزلزال

نجحت فرق الإنقاذ المتخصصة بإزالة الأنقاض في كهرمان مرعش بتركيا، من إنقاذ قطة بعد 49 يوماً من الزلزال المدمر.

وقامت الفرق العاملة بالمنطقة بإخراج القطة، وتقديم الرعاية المطلوبة لها.

هذا ووقع زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا في 6 فيفري.

وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.