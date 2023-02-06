تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف إلى 2379 قتيلا و14483 جريحا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 2379 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 14483 مصاب، حسب ما أعلن عنه نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي،

وأشار أوقطاي في تصريح أدلى به من العاصمة أنقرة، إلى إيواء 338 ألفا من متضرري الزلزال في مساكن جامعية وجامعات وملاجئ تابعة لوزارة التربية.

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.