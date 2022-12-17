تركيا.. القنصلية الجزائرية تتكفل بسائح تعرض لحادث مرور باسطنبول

تكفل القنصل العام الجزائري في تركيا، بالسائح “ع.م”، الذي تعرض لحادث مرور في اسطنبول. حيث أوكل القنصل محاميا لمتابعة السائق المتسبب في الحادث.

كما أضافت صفحة منتدى الجالية الجزائرية، أن القنصلية الجزائرية قامت بحجز تذكرة عودة السائح إلى أرض الوطن بالتنسيق مع الجوية الجزائرية.

وتأسف، المنتدى المختص بأخبار الجالية في تركيا، للعديد من الأحداث التي يتعرض لها السواح الجزائريين في تركيا. سواء الإهمال الصحي أو حوادث السرقة أو مختلف المضايقات الإدارية ابتداء من المطار إلى مختلف الممارسات العدائية والعنصرية.

كما دعا المنتدى، السلطات الجزائرية وعلى رأسها الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في تركيا أن تتصدى لهذه الممارسات، وتساعد في حلها. ونحن كمجتمع مدني في الخارج على أتم الاستعداد لمد يد العون في مختلف التحديات. ليظل الجزائري كريما عزيزا داخل وخارج الوطن.

وتأتي الحادثة بعد أسابيع من قضية الطفل لعور، حيث جاء في منشور الصفحة، “تابع منتدى الجالية الجزائرية في تركيا باهتمام كبير وحثيث موضوع الطفل لعور عمار وأبيه العالقان بمطار اسطنبول”. “بسبب مرض الأم ف.ن -رحمها الله- خلال العودة من البقاع المقدسة”.

وأشارت صفحة الجالية الجزائرية في تركيا، أن “المنتدى أجرى الاتصالات اللازمة لتقديم المساعدة، بما فيها التواصل مع عائلة الطفل لعور بتبسة”.

كما طمأنت الصفحة ذاتها، الرأي العام عن صحة الطفل ووالده. مضيفة “وقامت السلطات على مستوى مطار اسطنبول بالرعاية اللازمة”. و”سيتم متابعة نقل جثمان المتوفاة على مستوى القنصلية العامة الجزائرية باسطنبول”.