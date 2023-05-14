تركيا.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

انطلقت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية. إذ يتوجه أكثر من 60 مليونًا من الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد. إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان 28 في تاريخ الجمهورية.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 60 مليونًا و697 ألفًا و843 ناخبًا. منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبًا يصوتون لأول مرة.

ومنذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي بشكل رسمي. وحظرت الدعاية الانتخابية بكل أشكالها.