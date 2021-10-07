تركيا تثقل كاهل ماكرون بعد تصريحاته حول الجزائر

عبرت تركيا عن استنكارها لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أثارت موجة من الغضب عن الجزائر. وعلّق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، “رأينا ولا نزال نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية بالانتخابات أيضا”.

مضيفا أنه “من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه المناقشات، فتاريخها خال من أي وصمة عار مثل الاستعمار”. وتابع “إذا كان لديه ماكرون كلام يخصنا فنحن نفضل أن يقوله لنا مباشرة بدل الحديث من خلفنا”.

وجاء كلام تشاووش أوغلو ردا على تصريحات ايمانويل ماكرون غير المسبوقة التي انتقد فيها حكومة الجزائر و”النفوذ التركي” فيها.

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ومن جهته، قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، لوكالة الأناضول التركية، ردا على سؤال حول تصريحات ماكرون الأخيرة. “مهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد أنها ستؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا“.

وأفاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر وتركيا تمتلكان علاقات تاريخية عميقة وروابط معنوية قوية، وتسعيان إلى تعزيز علاقاتهما المشتركة. وتابع أن تركيا ساهمت بشكل مهم في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخير. وأن الجزائر تتطلع إلى المزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية خلال الأيام القادمة.

ودعا لعمامرة، في وقت سابق، شركاء الجزائر في الخارج، إلى منح أنفسهم الاستقلال لتاريخهم والتحرر من بعض السلوكات والممارسات. وأضاف لعمامرة، أن هذه الرؤى مرتبطة جوهريا مع منطق غير متناسق والذي جاءت به المهمة الحضارية الغربية المزعومة. وأشار لعمامرة خلال زيارته، إلى مالي، أن هذه المهمة كانت الغطاء الإيديولوجي المستخدم لتمرير الجرائم ضد الإنسانية للاستعمار بمالي والجزائر.

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