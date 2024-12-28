تركيا ترسل لجنة تحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، الجمعة، إنهم أرسلوا لجنة للتحقيق في حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان.

وأشار أورال أوغلو، في منشور على منصة “إكس”، بأنهم شكلوا لجنة تحقيق من 8 أشخاص. بناء على طلب وكالة الطيران المدني الحكومية الأذربيجانية. مضيفا “شكلنا فريقا مختصا للتحقيق في أسباب الحادث، وإجراء التحليلات التقنية والتشغيلية، وتقديم الدعم اللازم”.

وأردف ذات المتحدث “سيعمل فريقنا بالتنسيق مع السلطات المحلية لفحص جميع جوانب الحادث وإعداد تقرير بالنتائج”.

وانطلقت اللجنة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، مساء الجمعة، وستبدأ العمل اعتبارا من السبت، حسب أورال أوغلو.

دير بالذكر أن الخطوط الجوية الأذربيجانية أعلنت نجاة 29 راكبا في الحادث، حيث كانت الطائرة تقل 62 راكبا. و5 من أفراد الطاقم. 37 من الركاب مواطنون أذربيجانيون، و16 روس، و6 كازاخستانيون، و3 قرغيزيون.

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