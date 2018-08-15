تركيا ترفض الإفراج عن القس الأمريكي المحتجز

رفضت محكمة تركية اليوم الأربعاء التماسا قدمه القس الأمريكي أندرو برونسون لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية خلال محاكمته.

و أوضحت المصادر ان إسماعيل جيم هالافورت محامي برونسون قدم التماسا أمس الثلاثاءإلى محكمة تركية بمقاطعة إزمير غرب تركيا لرفع الإقامة

الجبرية وحظر السفر المفروضين على برونسون.

وبحسب صحيفة “حريات” اليوميةرفضت محكمة العقوبات الثانية طلب هالافورت وحولته لمحكمة أعلى درجة.

وتسبب إستمرار حبس القس في إزدياد التوتر بين انقرة وواشنطن حيث فرضت واشنطن عقوبات على تركيا.

وضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وإحتجز القس البالغ من العمر 50 عاما الذي يعيش بتركيا منذ أكثر من عشرين عاما،قبل عامين ويواجه تهما بالسجن لمدة تصل الى 35 عاما في حال إدانته.

وقد إتهم بالتخابر وإقامة علاقات بشبكة يقودها رجل الدين المحظور المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.