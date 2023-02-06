تركيا تطلب المساعدة.. تضامن دولي واسع إثر الزلزال

أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن كتيبة المساعدات الإنسانية التابعة لها. مستعدة لتلبية مطالب إدارة الكوارث والطوارئ والمشاركة في عمليات الإنقاذ في الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش فجر الاثنين. وبلغت شدته 7.4 درجات.

كما أوضحت الوزارة في بيان، أن الوزير خلوصي أكار وقادة القوات التركية توجهوا إلى جنوبي البلاد لتنسيق عمليات المساعدة والإنقاذ. كما اشارت إلى أن الوزارة أنشأت مركزا لتنسيق عمليات المساعدة التي ستقدمها القوات المسلحة التركية لفرق إدارة الكوارث والطوارئ.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة إستعدادها لتقديم “كل المساعدة اللازمة” لتركيا. على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الإثنين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان: “الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال التقارير الواردة عن الزلزال المدمر اليوم في تركيا وسوريا”. وأضاف: “نحن مستعدون لتقديم كل المساعدة اللازمة”.

ولفت أن الرئيس جو بايدن “وجه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء الحكوميين الآخرين لتقييم خيارات الاستجابة الأمريكية الممكنة لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا”. وتابع: “سنواصل مراقبة الوضع عن كثب بالتنسيق مع الحكومة التركية”.

كما أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية. عن خالص تعازيها وتضامنها مع كل من تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال المدمر. الذي أصابهما بالإَافة كذلك إلى عدد من دول منطقة شرق المتوسط. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.