تركيا تكشف عن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الأحد، عن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 ديسمبر الجاري.

وقال الوزير، أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم، بلغ خلال هذه الفترة، 7 آلاف و621 سوريا وسورية.

وكتب الوزير، على حسابه في منصة “إكس”: “عدد السوريين الذين عادوا من بلادنا طوعا. بأمان، بشرف، وبانتظام. قبل أن تنال سوريا حريتها: 310 سوريين في 06.12.2024 - 176 سوريا في 07.12.2024 – 240 سوريا في 08.12.2024”.

وأضاف: “عدد السوريين الذين عادوا من بلادنا طوعا، بأمان، بشرف، وبانتظام بعد تحرير سوريا: 1,259 سوريا في 09.12.2024 – 1,669 سوريا في 10.12.2024- 1,293 سوريا في 11.12.2024 – 1,553 سوريا في 12.12.2024 – 1,847 سوريا في 13.12.2024”.

وتابع الوزير: “نحن ندير ملف الهجرة بشكل يحترم حقوق الإنسان والحريات. ونلتزم بقيمنا الحضارية، ولا نتهاون في النظام العام والأمن، وسنستمر في ذلك”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في وقت سابق، إن بلاده “مستعدة لفعل ما في وسعها من أجل استقرار سوريا. وسنتغلب على الصعاب معا”.

موضحا أن تركيا ستعيد فتح حدودها مع سوريا لتسهيل عودة اللاجئين، وأن السوريون سيقررون مستقبل سوريا.

وأبرز أردوغان: “ما يتعين على تركيا فعله هو دعم مساعي السوريين لإعادة بناء بلدهم.. الفترة المظلمة في سوريا انتهت وفترة النور بدأت”.

وأكد الرئيس التركي بالقول: “أعتقد أن رياح التغيير في سوريا ستفيد شبعها. وإن العودة الآمنة والطوعية ستزيد مع تحقيق الاستقرار”.