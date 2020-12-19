تركيا: حريق مهول يقضي على 9 أشخاص في العناية المركزة لمرضى كورونا بمستشفى “سانكو”

لقي 9 أشخاص مصرعهم خلال حريق ناجم عن عطل في جهاز ضخ الأكسجين بقسم العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا في تركيا.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن عدد ضحايا حريق قسم العناية المركزة بمستشفى جامعة “سانكو” بلغ 9 أشخاص.

وأفاد قوجة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم السبت، أن الحادث الذي وقع مستشفى جامعة “سانكو” أحزن الجميع.

وأشار وزير الصحة التركي إلى أن المرضى الآخرين المتضررين من الحريق تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى بالولاية.

للإشارة، أفاد مستشفى جامعة “سانكو” التركي، في بيان، بحدوث حريق في وحدة العناية المركزة لمرضى فيروس كورونا.

وكانت الحصيلة السابقة لضحايا الحادثة 8 بينهم 3 نساء و5 رجال تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.