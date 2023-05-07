تركيا.. قرابة مليوني مواطن يدعمون أردوغان قبل أسبوع من الإنتخابات

نظم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، تجمع انتخابي في ميدان مطار أتاتورك بمدينة اسنطنبول، حيث عرف هذا التجمع حضور ما لا يقل عن 1.7 مليون مواطن.

ويأتي هذا قبل أسبوع من الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 14 ماي الجاري، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال قليجدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة. كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إينجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف “الأجداد”.

وجاءت المشاركة الحاشدة في التجمع الذي تخلله حفل افتتاح المرحلة الأولى من “حديقة الشعب” في موقع مطار أتاتورك، بحضور الرئيس أردوغان.

وشكر أردوغان في كلمته الحضور التاريخي في مسيرة إسطنبول على استمرار دعمهم له.

وقال في خطاب ألقاه أردوغان أمام الجماهير الغفيرة: “نعم، الآن أحضروا لي الرقم الرسمي (للمشاركين في التجمع الانتخابي)، الرقم الرسمي مليون و700 ألف”.

أضاف أردوغان: “لقد عشقنا اسطنبول منذ الولادة لأنها ليست مجرد مدينة بحدودها وسكانها. إسطنبول هي تركيا كلها. يعيش فيها إخواننا من البلقان إلى القوقاز.

وتابع الرئيس التركي: “إذا قالت إسطنبول” نعم “سينتهي هذا”، داعياً الشعب للتصويت له في الانتخابات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption