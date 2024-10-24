كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عن تركيب 8.4 مليون جهاز إستشعار أحادي أكسيد الكربون مجانا.

وقال الوزير عرقاب خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025. أنّ مجمع سونلغاز وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص تركيب أجهزة إستشعار أحادي أكسيد الكربون بمنازل المواطنين. قام بتركيب “مجانا” 8.4 ملايين جهاز بقيمة 15.7 مليار دج.

ونوّه إلى تواصل العملية التي تشمل تركيب 22 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بأربعين مليار دينار.

وكشف عرقاب بأن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز مكنت من رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء بنسبة 5 % مقارنة بإنتاج الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار إلى أن معدل الربط بالكهرباء على المستوى الوطني بلغ 99%، و70% بالنسبة للغاز.

وأضاف الوزير عرقاب أن إنتاج المواد المنجمية عرف ارتفاعا، لا سيما في المواد غير الحديدية منها. بعد دخول وحدات جديدة في الإنتاج وانتظار دخول ثلاثة مصانع أخرى مرحلة الإنتاج خلال سنة 2025.

كما كشف أن هنالك العديد من المشاريع المستقبلية على غرار تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين، تعزيز الشبكة الكهربائية، خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، التكوين وتطوير رأس المال البشري، التوظيف، الرقمنة والأمن السيبراني.

وأوضح أنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأولي من المحروقات بـ 2.5 بالمائة في عام 2025. ليصل إلى حدود 206 ملايين طن مكافئ نفط. مضيفا أن الإنتاج الأولي للمحروقات سيزيد العام المقبل بـ 5 ملايين طن مكافئ نفط.