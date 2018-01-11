“تريبل” محامي هني ضد جماهير اندرلخت

دافع لاعب وسط نادي أندرلخت البلجيكي، أدريان تريبل، عن الدولي الجزائري سفيان هني، ضد الإنتقادات التي تطاله من أنصار الفريق.

وقال تريبل، في تصريح لجريدة “لوسوار” البلجيكية: “إنه أمر غريب وغير عادل من قبل المشجعين، التصفير على هني دون سبب”.

وأضاف: “من الصعب انتقاد هني، لايجب أن ننسى أنه أفضل هداف في الفريق بعد هنري أونيكورو”.

وتابع: “إنه لاعب حاسم، ليس هناك من يسجل غير هاذين اللاعبين، ولا أدري أين سنكون دون أهداف سفيان هني!”.

وقارن زميل هني، السابق في نادي نانت، طريقة معاملة الجماهير لهني مقارنة بأونيكور: “أونيكور، يمر بفترة فراغ لكن الجماهير تدعمه”.

وأكد تريبل في الأخير: “هني يحتاج لدعم الجميع، وكل اللاعبين في غرف تغيير الملابس خلفه ويدعمونه”.