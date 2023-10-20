تزايد وتيرة القصف على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بين حزب الله وجيش الاحتلال

عرفت الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة بين حزب الله وجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، تزايد كبير في وتيرة القصف.

وتعرض الاحتلال الصهيوني، اليوم، جيش الاحتلال تعرض اليوم لأعنف هجوم على الحدود مع لبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

واضطر جيش الكيان لاطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية وفوسفورية ليتمكن من إجلاء قتلاه.

هذا وتبادل جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني القصف في مواقع عدة جنوبي لبنان، حيث قصفت المدفعية الصهيونية محيط كفرشوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح والمرتفعات الجنوبية لبلدتي شبعا والهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

في المقابل، استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ الموجهة 5 مواقع للكيان في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا.

كما استهدف جيش الكيان محيط مزارع حلتا وشانوح والمجيدية ووادي خنسا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

لترد المقاومة بقصف موقعي رويسات العلم والسماقة الصهيونية في تلال كفرشوبا بصواريخ موجهة.