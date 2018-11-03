تزويد مركبة الفضاء “أوريون” بوحدة للطاقة قبل مهمة إلى الفضاء

أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية أنها بصدد تزويد مركبة الفضاء “أوريون” بوحدة للطاقة، الأمر الذي سيساهم في نقل رواد الفضاء إلى ماوراء القمر.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام، فإن المهندسين المكلفين، وضعوا مركبة الفضاء في حاوية خاصة، في إنتظار نقلها على متن طائرة شحن ضخمة إلى مركز الفضاء كينيدي التابع لوكالة “ناسا”.

وستضم هذه الوحدة إلى وحدات أخرى صنعتها شركة “لوكهيد مارتن”، قبل إقلاعها في أول مهمة أوائل العام2020.

تجدر الإشارة إلى أن المهمة المرتقبة ليست مأهولة للدوران حول القمر تستمر ثلاثة أسابيع.