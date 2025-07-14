تساقط أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، تتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.

كما أفاد تنبيه آخر سابق، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس. سعيدة، البيض، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، تندوف. أدرار، برج باجي مختار، إن صالح، تمنراست وإن قزام.

وستصل كمية الأمطار، أو تفوق الـ15 ملم محليا، وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد الزوال، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

فيما ستتشكل رعود على كل من ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، تيميمون، بشار، بني عباس.