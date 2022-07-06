تساقط أمطار رعدية على 22 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في بيان له اليوم عن تساقط أمطار رعدية عبر 22 ولاية.

وأوضح تنبيه للأرصاد الجوية ان صلاحية النشرية تكون بداية من الساعة السادسة مساء إلى غاية منتصف الليل. ومن المنتظر ان تصل كمية الامطار إلى 20 ملم محليا.

الولايات المعنية: سوق اهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي وتبسة.

بالإضافة إلى كل من ولاية قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، الجلفة، البيض، خنشلة، المدية، سعيدة، النعامة، البيض والبويرة.

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