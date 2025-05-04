تساقط الأمطار على هذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وطقس من ممطر إلى مشمس، بالمناطق الداخلية الشرقية، بعد الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 24 و26 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و29 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 30 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.