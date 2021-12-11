تساقط الثلوج على هذه المرتفعات إلى غاية التاسعة ليلا

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها، اليوم السبت من تساقط بعض الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200متر.

وحسب ذات المصالح، فإن سمك الثلوج من المتوقع أن يتراوح ما بين 10 الى 15سم بداية من منتصف نهار اليوم و إلى غاية التاسعة ليلا.على ولايات جيجل، سطيف وبجاية.

طالع أيضا:

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط كثيف للثلوج، بداية من أمسية اليوم الأحد إلى غاية الغد على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فقد حذرت ذات المصالح من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر وبسمك 15سم. حيث سيكون تساقط الثلوج بداية من التاسعة من ليلة اليوم الأحد إلى غاية زوال يوم غد الإثنين.

كما ستتساقط الثلوج على ولايات تسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة

وفي نشرية ثانية للأرصاد الجوية تحذر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 800 متر، وبسمك 20سم بالولايات الشرقية. بداية من التاسعة مساء اليوم إلى غاية 23 ليلا من يوم غد الإثنين

وستتساقط الثلوج على ولايات بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى ولايات قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

أمطار رعدية ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الارصاد الجوية اليوم السبت في تنبيه لها من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية للوطن الى غاية السادسة من مساء اليوم. وذكرت ذات المصالح أن الولايات المعنية هي سوق اهراس، بومرداس، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعرريج، البويرة البليدة، المدية، و الجزائر العاصمة. كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة إلى غاية التاسعة ليلا. واضافت أن الولايات المعنية هي الطارف عنابة، سكيكدة جيجل بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة تيبازة المسيلة والجلفة.