تساقط كثيف للثلوج على هذه الولايات اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، باستمرار تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها بين 600 و700 متر.

وحسب ذات النشرية، يترواح سمك الثلوج يتراوح بين 10 و20 سم. ويستمر تساقط الثلوج إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الإثنين على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من تسمسيلت وعين الدفلى والمدية والبليدة.

وكذا ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل برج بوعريريج وسطيف.

فيما أفادت نشرية ثانية، باستمرار تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 600 و700متر.

وحسب النشرية، يترواح سمك الثلوج بين 10 و15 سم، ويستمر التساقط إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من مساء اليوم الأحد. على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.